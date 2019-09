Mirjam Pol pakt internationale zege in Balkan Rally

De Nederlandse over haar overwinning: “Het is me niet cadeau gegeven, zeg. Ik heb toch echt verschrikkelijk hard moeten rijden, het was een moeizame overwinning. Toen ik op de tweede dag een goede klassering had, zag je deelnemers kijken, ze hadden hier in het bivak zoiets van; ‘ja maar dat kan niet, we moeten hoe dan ook voor die Pol blijven’. Vanaf dat moment kreeg ik zoiets van ‘en ik geef me zomaar niet gewonnen’. Ik heb m’n best gedaan en meer dan mijn best kon ik niet doen. Wel belangrijk om te winnen is dat je niets ernstigs meemaakt en op de motor blijft zitten. En dat is gelukt.”