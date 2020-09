Mirjam Pol slaat Dakar 2021 over

Pol noteerde dit jaar in Saoedi-Arabië haar beste notering in haar carrière als deelnemer aan de Dakar rally. Ze finishte als tweede Nederlander en werd 41ste in het algemeen klassement. Maar ze verloor tijdens deze editie ook twee collega’s en dat hakte erin. „De passie voor onze sport is groot en we kennen allemaal de risico’s van het rallyrijden. Soms word je weer keihard met je neus op de feiten gedrukt en dan liggen vreugde en verdriet ineens heel dicht bij elkaar. Als je die medaille in ontvangst mag nemen, omdat je de rally hebt uitgereden, dan heb je gewoon gewonnen. Je hebt twee weken afgezien: de fysieke en mentale pijn, je eigen onzekerheid, de kracht van de natuur en zoveel meer overwonnen. Als je dan heel dicht bij het verlies staat van twee vrienden in de rally, is de waarde van die medaille nog veel waardevoller. Het betekent niet dat ik de pijn niet voel, integendeel. Voor mij is sterk zijn; de pijn voelen, begrijpen en accepteren. Dan kan je weer verder. Uiteindelijk kom ik ook hier weer sterker uit”, aldus Pol.