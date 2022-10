Mirjam Pol succesvol in Marokko: ‘Ongelooflijk blij’

Tot aan de laatste kilometers was het spannend wie bij de vrouwen de zege ging pakken. Pol bleef de concurrentie iets minder dan anderhalve minuut voor. Ze behoudt daarmee ook de koppositie in de strijd om de Wereldtitel in het W2RC 2022, het World Rally Raid Championship 2022.

„Het was zwaar, echt zwaar, lang en heet in Marokko. Maar dat zijn natuurlijk de ingrediënten die we ook in Saudi-Arabië kunnen verwachten tijdens Dakar”, zei Pol. De 5 dagen en meer dan 1500 kilometer door Marokko bleken niet voor niets. „Mijn motor doet het fantastisch, daar ben ik heel erg blij mee. Ikzelf heb af en toe voor behoorlijke uitdagingen gestaan, zowel fysiek als mentaal. En dat is exact waar deze wedstrijd voor bedoeld is, uitzoeken waar het nog aan schort en waar ik nog mee aan het werk moet. Maar ik ben ongelofelijk blij met deze overwinning.”