Mirjam Pol uit Borne als navigator naast buggyrijder Kees Koolen

BZC op achter­stand in kwartfina­les

30 april WATERPOLO - UTRECHT - Schuurman BZC staat op een 1-0 achterstand in de kwartfinales van de strijd om het landskampioenschap. UZSC bleek in Utrecht met 9-6 te sterk. Het tweede duel is zaterdag om 17.00 uur in Borculo. Wint BZC, dan is er zondag een derde en beslissende wedstrijd wederom in Utrecht.