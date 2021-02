Mirjam Pol winnaar damesklassement in Dubai

Vrouwen Ravijn verrassen bij competitie­start

13 februari WATERPOLO - LEIDEN - Het Ravijn heeft zich in de openingsronde van de competitie in de eredivisie meteen kandidaat gesteld voor een toppositie. De Nijverdalse ploeg won met 7-5 bij ZVL, waarvan drie weken geleden in het bekertoernooi nog met 18-11 werd verloren.