‘Misschien een bijdrage om van Ajax te winnen’

HELLENDOORN – FC Twente-trainer Gertjan Verbeek heeft donderdagavond het boek 'Beter worden dan jezelf' in ontvangst mogen nemen. De auteur is mental coach Ben Middelkamp. ,,Misschien kan het een bijdrage zijn dat we komend weekend winnen van Ajax’’, sprak Verbeek.

In alweer zijn vierde boek laat Ben Middelkamp diverse topsporters aan het woord over mental coaching in de sport en wat het betekent om alles op te moeten geven voor een sportcarrière. Hoe het is om daar mee om te gaan, met zowel succes als tegenslag. ,,Het gaat niet om de tegenstander’’, zegt Middelkamp. ,,Het gaat erom dat jij voor honderd procent inzet hebt, je er echt alles aan doet om te winnen. Dan kun je al niet meer verliezen. Verliezen van je tegenstander is niet erg. Het is veel erger om te verliezen van jezelf’’, vindt de auteur.

Presentatie

Aan bod in Middelkamps nieuwste boekwerk komen onder meer de wielerbroers Maurits en Steven Lammertink, maar ook schaatsster Carlijn Achtereekte en de voetballers Filip Bednarek, Sjoerd Overgoor en Xander Houtkoop. ,,Heel veel dank voor alle mental coaching’’, zei Bednarek tegen Middelkamp tijdens de presentatie in Hellendoorn. ,,Het heeft me een betere persoon gemaakt. Niet alleen als sporter, maar ook in m’n privéleven’’, meent de oud-doelman van FC Twente, die tegenwoordig bij De Graafschap onder de lat staat.

Annefleur Kalvenhaar

Een speciaal en bijzonder woord van dank was er van Gerdi Kalvenhaar, de moeder van de drie jaar geleden overleden renster Annefleur Kalvenhaar uit Wierden. Zij overleed op 20-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ongelukkige val tijdens een mountainbikewedstrijd in Frankrijk. ,,We missen haar nog elke dag. Iedereen had het over Fleur, het talent. Maar het ging om onze prachtige dochter en zus. We vinden het heel eervol dat Ben het boek aan haar heeft opgedragen en zoveel aandacht aan haar besteed’’, zei de moeder in een emotionele toespraak, nadat de familie Kalvenhaar het eerste exemplaar in ontvangst had genomen.

Behalve aan Annefleur besteedt Middelkamp in boek ook aandacht aan zijn zoon Koen, die afgelopen augustus overleed. De eerste zin van boek refereert aan beide tragische gebeurtenissen: ‘Je leven kan zomaar ineens op zijn kop staan.’

Leerzaam

Veel sporters woonden de bijeenkomst bij, waaronder dus ook Twente-trainer Gertjan Verbeek. ,,Ben en ik kennen elkaar al ruim vijftien jaar en ik heb zijn drie eerdere boeken ook al in mijn bezit. Ik vind ze heel leerzaam en misschien kan dit boek een bijdrage zijn om komend weekeinde van Ajax te winnen’’, sprak Verbeek met een knipoog.