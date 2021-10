Misstanden in Nationaal Triathlon Trainingscentrum? Pien Keulstra (27) uit Boekelo was vooral ‘altijd moe’

Tafelten­nis: Entac verslaat medekoplo­per Sittard

3 oktober TAFELTENNIS - Entac is na drie competitieronden nog altijd ongeslagen en gaat door de 7-3 zege op medekoploper Sittard nu alleen aan de leiding in de tweede divisie C. Bergeijk is nu de naaste concurrent van Entac, maar heeft drie punten minder.