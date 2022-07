Mokerslag voor springruiter Greve uit Markelo: geen WK door zware blessure

Greve hoorde woensdag nog dat hij was geselecteerd voor het WK in Denemarken (van 6 tot en met 14 augustus), maar inmiddels ziet de wereld er voor hem totaal anders uit. Het ongeval gebeurde donderdag in Veeningen in de rubriek over 1.30 meter op tijd voor de Bronze Tour van het CSI2*. Greve kwam daarin aan de start met de zevenjarige bruine merrie Karelien (v. Comme il Faut 5 x Carambole). Op een ogenschijnlijk onschuldige stijlsprong ging het mis. Karelien tikte de bovenste balk van de hindernis uit de lepels en kreeg die tussen de benen, waardoor de merrie ten val kwam. Willem Greve belandde met zijn onderbeen onder het paard en brak door de val ook nog eens zijn arm. In het ziekenhuis te Zwolle werd zijn enkel in het gips gezet. De breuk in de bovenarm moet op natuurlijke wijze weer aangroeien, maar paardrijden is voorlopig taboe voor Greve. Als eerste reserve zal Jur Vrieling hem vervangen bij het WK in Herning. Hessel Hoekstra wordt nu meereizend eerste reserve.