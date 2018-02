Motorcrosser (16) uit Zenderen heeft pinnen in beide polsen

Moeder Anuska Elzinga laat weten dat de operatie goed is verlopen. Aan beide kanten van de twee polsen zijn pinnen aangebracht, die het genezingsproces van de breuken moet bevorderen. Rick Elzinga zit met beide armen in het gips, van de vingers tot aan de oksels. De verwachting is dat de mx-rijder zeker vier weken in het gips moet, waarna nog een lange revalidatie volgt.