Mountainbikewedstrijd in Oldenzaal sneuvelt: ‘Niet mogelijk binnen de bestaande regelgeving’

Tex Town Tigers bezorgt Olympia eerste nederlaag

22 mei SOFTBAL - HAARLEM - Tex Town Tigers is er als eerste in geslaagd Olympia een nederlaag te bezorgen in de hoofdklasse. De Enschedese club won het tweede duel in Haarlem met 12-5. Het eerste duel werd door Olympia na verlenging met 12-8 gewonnen. TTT blijft derde in de stand op de ranglijst, al geeft die door de vele afgelastingen een scheef beeld.