Müllenberg niet in actie op NK

Dejan Bolt van COB Doetinchem liep in zijn gevecht in de halve finales een gescheurde wenkbrauw op en mocht van de jury gisteren niet de ring in. De Nederlandse Boksbond gaat het duel om de nationale titel - en dus het ticket naar het Europese olympisch kwalificatietoernooi in Londen - op een nog te bepalen moment plannen. „Balen. Ik was klaar voor het NK en het OKT was dan weer een stapje dichterbij gekomen”, aldus Müllenberg.