Multiculturele Auni-toernooi in Hengelo na 34 jaar niet meer alleen voor mannen

Een groepje jongens zit deze zaterdag in de afgeladen sporthal Veldwijk aandachtig te kijken naar de finale tussen Tricolores en Noppen&Naaldhakken. Ze zien voor het eerst in hun leven vrouwen voetballen in de zaal. „Het niveau is niet best, maar het is wel een leuke toevoeging aan het evenement”, zegt een van hen. Een andere bezoeker merkt op dat het raar is dat er nog nooit vrouwen hebben meegedaan. „Multiculti is hier heel belangrijk, maar waarom dan alleen mannen en geen vrouwen?”