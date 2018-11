Na gloriejaren lijkt het plafond bereikt voor WVC Volley

Als een trein op volle snelheid raasde Weghorst Makelaardij WVC Volley de afgelopen jaren door het volleyballandschap. Steeds was het concept hetzelfde: de Wierdenaren meldden zich als nieuwkomer in een competitie en aan het einde van de rit liet de ploeg zich steevast kronen tot kampioen. Zo promoveerde het team in zeven seizoenen zes keer, waardoor het zich opwerkte tot de eerste divisie.