Nacht van Hengelo zonder vrouwelijke wielrensters

De organisatie van de wielerwedstrijd in de Hengelose binnenstad keek ook dit jaar aanvankelijk naar een criterium voor vrouwen. Maar net als bij de profs bij de mannen was het aanbod van deelnemers mager. Freek de Boer, die het bestuur adviseert op het gebied van wielerzaken, licht toe waarom voor de huidige opzet is gekozen op vrijdag 1 juni. ,,We hadden bij de vrouwen een aantal namen in gedachten die we graag wilden hebben. Onder meer door trainingskampen en blessures bleek de beschikbaarheid dit jaar niet zo goed als het jaar voordien. Bij de profs van de mannen is dat ook al enkele jaren ook het geval. Als we iets organiseren, willen we het goed doen. Dan kunnen we beter kiezen voor jonge talenten. Dat is ons in 2016 goed bevallen. Door de goed gevulde prijzenpot, mogen we strijd verwachten van deze coureurs, die er als jonge honden in zullen vliegen.''