Nationale titel voor springruiter Gerben Morsink uit Beuningen

Met de merrie uit zijn eigen fokkerij was Morsink de beste in het kampioenschap springen over een hoogte van 1.30 meter in het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Morsink en Calida Z waren de snelsten en foutloos in de barrage, waarin elf combinaties streden om de titel.

Morsink combineerde het tweesterrenconcours in het Duitse Riesenbeck met de Indoorkampioenschappen. Tussen de internationale rubrieken door reisde hij naar Ermelo om met de merrie in actie te komen. Hij had daar een goede reden voor. „Calida Z is een heel goed paard. Ze is pas zes jaar oud en ik dacht ze kan hier ze veel ervaring opdoen. Het kampioenschap is een wedstrijd over twee manches met barrage in een hele mooie accommodatie en wat spanning erbij. Dit was super”, aldus Morsink na afloop. „Het is gewoon super mooi om mee te doen aan een kampioenschap. Dat heb ik jaren niet gedaan.”