Nederlanders stijgen plek in Boekelo

Het laatste onderdeel van Military Boekelo, het springen, telt 68 deelnemers. Negen combinaties die na de cross nog in de uitslag stonden niet meer in dit afsluitende onderdeel van start gaan.

In het afsluitende springen blijft het ongemeen spannend want maar liefst vier achtervolgers staan op minder dan een balk afstand van Price. Ook de Nederlandse ruiter Jordy Wilken toonde zijn Chapeau Spirit niet. Een paard, Thats It van de Zwitserse Jamin Gambirasio, werd door de jury naar de holdingbox verwezen waarop de amazone besloot haar paard terug te trekken. Een paard, Bucretia van de uit Litouwen afkomstige Alstis Vitkauskas, kreeg geen groen licht tijdens de veterinaire keuring