Nederlands damesteam voor EK turnen bekend

HONKBAL TTT blij met zomerstop: 'We vallen als bosjes om'

16 juli ENSCHEDE - De honkballers van Tex Town Tigers zijn blij dat het zomerstop is. De Enschedese ploeg sloot zondag de eerste periode van de competitie af met een 13-3 nederlaag. Het was niet voor het eerst dat TTT zo zwaar onderuit ging in de eerste klasse.