Nederlands kampioen TON wordt gehuldigd

De winnaressen zijn Marieke van Egmond (Nijverdal), Astrid de Zeeuw (Borne), Laura de Witt, Vera Jonker en Sara van Disseldorp. Een score van 146.484 was voldoende voor de winst. Voorzitter Han Kuipers: ,,We zijn hartstikke trots op de inspanning die de meiden geleverd hebben. Dit bevestigt dat we op de goede weg zijn richting de Olympische Spelen." Kuipers doelt op de Olympische Spelen in Tokyo over twee jaar. ,,Om dit te bereiken moet er nog veel gebeuren, maar ik denk dat een paar meiden in staat zijn daaraan mee te doen."