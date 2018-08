Nederlands succes bij tennis future in Oldenzaal

socials Romantisch aanzoek voor Klamer, Ter Mors denkt aan gouden plak

15 augustus In deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters uit onze regio verzameld. Ook volgen we de verrichtingen van oud-spelers van Heracles Almelo en FC Twente op de voet. In deze editie onder meer aandacht voor het huwelijksaanzoek aan triatlete Rachel Klamer en Hidde ter Avest die zichtbaar gelukkig is bij Udinese.