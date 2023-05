Needenaar Alfred Oonk bondscoach Nederlands zitvolleybalteam

Oonk is momenteel trainer van de vrouwen van Boemerang uit Eibergen, maar heeft ook een lange staat van dienst in het zitvolleybal. Als international won hij in 1985 goud op de Paralympics in New York. Daarnaast veroverde hij met Oranje Europese en wereldtitels. “Nu is het zitvolleybal een beetje weggezakt. Dat is jammer”, zegt Oonk. “In de zaal en in het beachvolleybal hebben we als land een mooie ontwikkeling doorgemaakt, hopelijk kunnen we dat in zitvolleybal ook weer oppakken. Daar moeten we met z’n allen de schouders onder zetten.”