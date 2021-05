Niels te Pas en Lesley Smit gescheiden op de weg, maar verbonden in het echt

INTERVIEW Einde van een tijdperk: Na een periode van dik dertig jaar stopt Jan Berendsen (69) als volleybal­trai­ner in de eredivisie

1 mei HENGELO - Niets is voor eeuwig, al leek het daar met Jan Berendsen (69) wel op. Liefst dertig jaar was hij volleybaltrainer in de Nederlandse eredivisie, waarvan 26 jaar bij dezelfde werkgever. Het ongelooflijke is nu gebeurd: de oefenmeester van Eurosped maakt plaats voor een ander.