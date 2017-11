Niet alleen LZV wil goede spelers, club kijkt in Twente naar zaalvoetballers

LICHTENVOORDE - LZV/Kuypers wil terug naar de eredivisie. Maar de club uit Lichtenvoorde ondervindt concurrentie in de zoektocht naar spelers. Veel clubs vissen in dezelfde vijver waardoor LZV meer richting Twente kijkt om aan versterking te komen.

LZV/Kuypers laat er geen misverstand over bestaan: de zaalvoetbalclub wil terug naar de eredivisie. Maar gemakkelijk is het niet om die ambitie waar te maken. LZV ondervindt in de zoektocht naar spelers geduchte concurrentie. Ook andere clubs willen de beste zaalvoetballers uit Gelderland aan zich binden.

"We zijn niet meer de enige club in deze regio die op dit niveau speelt. Het is niet vanzelfsprekend dat goede spelers voor ons kiezen", zegt technisch-directeur Anouar Tighadouini van LZV. De 37-jarige inwoner van Ede is sinds dit seizoen de technische baas in Lichtenvoorde. Hij moet de ambitie in de Achterhoek gestalte gaan geven. LZV was na de degradatie twee keer dichtbij een terugkeer naar de eredivisie. De nacompetitie werd bereikt, maar daarin grepen de Achterhoekers beide keren naast promotie. Dit seizoen moet het maar eens gebeuren. Het liefst rechtstreeks via een titel, zo werd vooraf gehoopt in Lichtenvoorde.

Concurrentie

Maar dat blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het was voor LZV moeilijk de beste zaalspelers naar Lichtenvoorde te halen. Eredivisieclub WSV uit Apeldoorn is een geduchte concurrent. "Maar niet alleen WSV wil goede spelers. Ook PFC Apeldoorn en zelfs Madereros uit Nijmegen (beide eerstedivisionist, red.) vissen in dezelfde vijver als wij", zegt Tighadouini.

Een kwaliteitsinjectie was gewenst. Maar Tighadouini weet dat een titel met de huidige spelersgroep nagenoeg onhaalbaar is. "Daarvoor is de selectie te smal. Vier of vijf spelers zijn eredivisiewaardig. Dit seizoen zijn we een outsider. We moeten ons focussen op een periodetitel", zegt Tighadouini. Hij zag zijn ploeg dit seizoen al drie keer verliezen. ZVV Eindhoven, PFC Apeldoorn en ZVG Gorinchem waren te sterk.

Uitbreiding

De ploeg uit Lichtenvoorde staat op de vierde plek. Het kampioenschap lijkt te hoog gegrepen, maar LZV wil niet wekelijks pretentieloos de wedstrijden afwerken. De club gaat de selectie nog uitbreiden. De terugkeer van Cuneyt Avsar is nabij.

"Hij is dit seizoen naar WSV gegaan, maar heeft daar geen officiële wedstrijd gespeeld. Avsar zou volgende week alweer voor ons kunnen spelen", zegt Tighadouini over de Enschedeër.

Twente

Hij is overigens niet de enige Tukker die wekelijks het oranje tenue aantrekt. "Nikzad Mahbobi komt ook uit Enschede. Voor versterkingen willen we meer richting Twente kijken. Daar is geen concurrentie zoals hier in Gelderland", weet Tighadouini, die zelf jarenlang voor LZV speelde en de afgelopen drie seizoenen trainer van WSV was.