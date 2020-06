Niet alleen Verstappen, maar ook Tukker Viscaal geeft weer vol gas

Normaal gesproken is het leven van Bent Viscaal er letterlijk en figuurlijk eentje in de hoogste versnelling. De Formule 3-coureur reist Europa door voor z’n sport en soms ook verder, zoals naar het circuit in Bahrein. De afgelopen maanden was vanwege het coronavirus het andere uiterste. Meestal zat hij thuis in Albergen op z’n slaapkamer. Vele uren per dag bracht de Tukker door achter z’n eigen racesimulator. „En af en toe ging ik naar Gilze-Rijen (nabij Tilburg, red.). Daar is een speciaal trainingscentrum voor coureurs waar het echt professioneel geregeld is.”