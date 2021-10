Nieuw baanrecord en NK-ticket voor Hengelo’s schaatstalent Jade Groenewoud

Baanwiel­ren­ster Kyra Lamberink uit Bergent­heim ziet doorzet­tings­ver­mo­gen beloond met goud op EK

6 oktober Kyra Lamberink (25) stond richting de Olympische Spelen in Tokio langdurig aan de zijlijn, maar vierde haar rentree op het hoogste niveau dinsdagavond in Grenchen (Zwitserland) met een Europese titel op de teamsprint. En ook nog eens in een wereldrecord.