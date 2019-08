Nieuw hoofdstuk voor Riwald Dakar Team

Onlangs werd een geheel nieuwe Renault Truck van het Twentse team richting Dakar 2020 voor het eerst aan de tand gevoeld. De eerste indrukken zijn veel belovend. ,,Maar we weten ook dat er nog veel werk te doen is en dat er nog vele testen zullen moeten gaan volgen. We hopen dat we eind september meer informatie kunnen geven en met alle details en vernieuwingen naar buiten te kunnen treden”, aldus Gert Huzink die de truck zal gaan besturen in de komende Dakar (start op 5 januari 2020) in Saudi-Arabië.