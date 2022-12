Nieuw parcours Enschede Marathon: ‘Daar doen we alle marathonlopers een groot plezier mee’

ENSCHEDE – De 54ste editie van de Enschede Marathon, die op zondag 16 april wordt gehouden, ondergaat enkele veranderingen ten opzichte van eerdere edities. Zo is de start- en finishplek verplaatst van het Van Heekplein naar de Boulevard en is de route van de hele marathon aangepast. „Daar doen we alle marathonlopers een groot plezier mee.”

Een van de grootste wijzigingen is dat de hele marathon op 16 april uit één grote ronde bestaat. „Daar doen we alle marathonlopers een groot plezier mee”, zegt Sandra Melief, directeur van Enschede Marathon. Met het nieuwe parcours keert de marathon terug naar de oorsprong, toen de deelnemers een grote ronde door Twente liepen. De marathonroute maakt onder meer een lus ten noorden van Lonneker en voert ook ruim 7 kilometer door Twekkelo. „Al waren de twee rondes van de hele marathon niet volledig hetzelfde, toch kregen we regelmatig het verzoek om er één grote ronde van te maken”, aldus Melief. „Bovendien zagen we vorig jaar dat de lopers van de hele marathon en die van de halve marathon door de drukte op het parcours elkaar in de weg liepen.”

Toekomstproof

Wat ook meespeelt in de veranderingen is het stadsvernieuwingsproject De Kop. Voor de komende editie van de Enschede Marathon speelt dat nog niet. Melief: „Maar we hadden al langer de wens voor een nieuwe route. Daarom kiezen we ervoor om nu al een nieuw parcours neer te zetten dat ‘toekomstproof’ is. Sinds 2018 voert Enschede Marathon het ‘Elite Label’. Dat betekent dat lopers zich bij Enschede Marathon kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen en het WK. We zijn dan ook aan onze stand verplicht een snel, vlak en ruim parcours te bieden voor deze toplopers. En ook voor de recreatieve loper is het nu veel fijner lopen.”

Start en finish

Nog een verandering is de start- en finishlocatie. „Omdat het aantal deelnemers blijft groeien, werd het te krap op het Van Heekplein. Door te starten en te finishen op de Boulevard komt er op alle vlakken meer ruimte. Zo konden de lopers vorig jaar uitlopen door de Klanderij. Dat was op zich erg leuk, maar het duurde te lang voordat de lopers bij de verzorging konden komen. Ook voor die verzorging is nu meer plek. En nog een voordeel: er kan nu meer publiek langs de kant staan om de lopers aan te moedigen.”

Binding met binnenstad

Door voor de 5 kilometer een andere starttijd te kiezen (deze begint nu om 13.00 uur), is het tussen 10.00 en 15.00 uur een komen en gaan van lopers op de Boulevard. „Door al die startende en finishende lopers is er voortdurend wat te zien. Natuurlijk is het jammer dat we het Van Heekplein los moeten laten voor de start en de finish. Maar: de festiviteiten, stands en horeca blijven gewoon op het plein. Bovendien gaan alle afstanden over de Oude Markt, waardoor de jarenlange binding met de binnenstad in stand blijft.”