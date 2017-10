Nieuw trainersduo DSVD Deurningen op prijzenjacht

Het eerste karwei is door DSVD al geklaard: na zes opeenvolgende zeges heeft de ploeg de eerste periodetitel op zak. Daarmee zijn de handbalsters al verzekerd van deelname aan de nacompetitie. Daarin kan promotie naar de eredivisie worden afgedwongen. De nieuwe trainsters Olga ten Hove (33) en Jildou Dijkstra (31) zijn in hun nopjes met deze competitiestart. Maar ze willen daar nog geen verregaande conclusies aan verbinden. Hun ploeg zit in een ontwikkelingsproces. Pas halverwege de competitie moet duidelijk zijn wat een reële doelstelling is. Over de eredivisie wordt nog niet gesproken.

Trainersduo

Ten Hove en Dijkstra namen de klus over van Herman Keppels. De vorige oefenmeester wilde dolgraag met DSVD promoveren, maar in de nacompetitie kwam zijn ploeg tekort. Daardoor is DSVD nog steeds eerstedivisionist. Het nieuwe tweetal werkte de vorige twee seizoenen samen bij Kwiek 2. In Raalte konden ze het goed met elkaar vinden. "We zijn allebei hoofdtrainer. Een trainersduo is geen zeldzaamheid meer. In Nederland komt het nog weinig voor, maar in Denemarken al veel meer", weet Ten Hove.

Kritisch oog

Twee kapiteins op één schip vindt haar collega niet vreemd. "Als vrouw zeker niet. Alleen zou het bijna niet te doen zijn. Wij werken en hebben allebei kinderen", zegt Dijkstra, die de meeste tijd steekt in het trainen van de aanval. Haar collega Ten Hove kijkt met een kritisch oog naar de dekking. "We sparren heel veel, vaak bellen we met elkaar. Natuurlijk hebben we ook meningsverschillen. Maar uiteindelijk komt er altijd iets uit waar we samen achter staan."

Trage opbouw

Ten Hove en Dijkstra waren het er ook over eens dat ze een andere speelwijze wilden invoeren. Het spel van DSVD kon Ten Hove vorig seizoen niet bekoren. "De opbouw was traag. Ons doel is om DSVD veel sneller te laten spelen." Daarnaast vonden ze het aantal trainingsuren onvoldoende. Dat is eveneens opgeschroefd naar wekelijks acht uur. "Vorig seizoen was dat hooguit een uur of vijf. Nu trainen we zeven uur in de zaal en één uur is bestemd voor krachttraining. Dat was er vorig jaar ook niet. Ook nieuw is de keeperstraining. Met Yvonne Trooster heeft de selectie dit seizoen een keepertrainer", zegt Dijkstra.

Vorderingen