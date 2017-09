Nieuwe coach moet rust in de tent brengen bij Tornado in Geesteren

Degradaties

In de afgelopen drie seizoenen degradeerde Tornado twee keer, waardoor het inmiddels in de derde divisie A uitkomt. In de seizoensopening tegen het Enschedese Twente'05 laat de ploeg uit Geesteren echter zien dat het wel degelijk kan volleyballen. Alle vier sets worden winnend afgesloten. "Dit is een lekker begin", reageerde Te Vaarwerk. "Met name in de eerste drie sets speelden we ons eigen spel."