Nieuwe competitieopzet eredivisie basketbal: Jolly Jumpers ineens bijna zeker van play-offs

Tafelten­nis: Entac begint voorjaars­com­pe­ti­tie met zuur verlies

ENSCHEDE - In de najaarscompetitie van dit seizoen was Entac nog titelkandidaat, na de eerste wedstrijd in de voorjaarscompetitie is al duidelijk dat de Enschedese ploeg geen kampioensaspiraties hoeft te koesteren. Tempo Team 4 was in Amsterdam met 7-3 te sterk.

5 februari