Nieuwe teleurstelling voor BZC

De uitschakeling vanachter de tafel in het bekertoernooi dreunde nog diep na bij BZC. De ploeg van trainer Barry Wittenbernds had een plek in de halve finales voor het grijpen, maar werd disciplinair gestraft met uitschakeling voor het opstellen van een niet-gerechtige speler.

Aanvankelijk leek BZC tegen De Zaan in het eigen ’t Timpke de teleurstelling goed te hebben verwerkt. De thuisploeg nam in de beginfase van de tweede periode een 4-1 voorsprong en niets leek een rimpelloze zege in de weg te staan. Daarna kreeg BZC een terugslag. De rust werd nog gehaald met een gelijke stand (4-4), maar in het derde kwart namen de gasten het heft in hand: 7-9. BZC knokte zich echter knap terug, nam nog even een 10-9 voorsprong, maar daarna ging het alsnog mis. De Zaan scoorde drie keer op rij en nam verrassend de punt mee naar Noord-Holland.