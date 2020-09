Nieuwkomer Harambee begint seizoen met zege op Halley

grenzen in de topsport Jeroen van der Lely (23) is liever student dan topvoetbal­ler bij FC Twente

19 september NIJVERDAL - Van acht uur per dag bezig zijn met voetbal, ging hij naar acht uur per dag studeren. Waar velen het liever andersom zouden hebben, is Jeroen van der Lely uit Nijverdal er blij mee. „De omgeving waar ik me nu in begeef is liefdevoller en socialer.”