Nieuwkomer Viscaal kijkt tevreden terug op testdagen in Formule 2: ‘Progressie is veelbelovend’

Viscaal, die na sterke seizoenen in de Formule 3 zijn debuut maakt in de Formule 2, klokte snelle rondetijden en eindigde op de gecombineerde tijdenlijst van zes verschillende oefensessies op de tweede plek. „Het doet me deugd om bovenin mee te draaien”, zei de coureur uit Albergen. „Maar er is nog veel leerwerk.”

De warme omstandigheden in de Bahreinse woestijn waren wel pittig. „Toen ik uit mijn auto stapte na een sessie waarin ik veertig ronden had gereden, moest ik wel even uitpuffen”, lacht de Tukker. „Het is altijd even wennen als je een tijdje niet in een racewagen hebt gezeten. Maar de progressie die we in de afgelopen dagen hebben geboekt is veelbelovend.”