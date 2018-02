Nijenhuis floot zaterdag, na wegsturen publiek, opnieuw WS Twente: 'Wel even raar'

Fred Nijenhuis, een van die twee arbiters, floot zaterdag zelfs weer een duel van WS Twente. Die ploeg nam het in het eigen Twentebad op tegen Aquapoldro (uitslag: 16-9). "Ik was al aangesteld voor deze wedstrijd, die van vorige week kwam er plots tussen", verklaarde de scheidsrecher uit Barneveld.

"Ik heb voor de wedstrijd wel even met de trainster en de spelers gesproken, want het is na zo'n week wel raar dat je elkaar meteen weer treft. Maar gelukkig waren er alleen maar positieve reacties en staan ze achter het besluit."

Volledig scherm © Christian van der Meij

Pal achter je

Op de tribune van het Twentebad zaten zaterdagavond 25 toeschouwers. Een van hen merkte op dat in het Twentebad reacties vanaf de tribune nauwelijks te horen zijn. Daardoor kan het in Hengelo niet snel misgaan, volgens de toeschouwer. Scheidsrechter Nijenhuis beaamde dat: "Bij De Mors in Rijssen zitten toeschouwers pal achter je en krijg je al snel mee wat ze over je zeggen."