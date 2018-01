Nijhuis over opmerkelijk waterpolo-incident: 'Ga er lekker zelf staan'

Nijhuis had nog niet van het incident in Rijssen gehoord. “Zo zeg, echt waar?", reageert de Tukker. "Ik ben heel benieuwd wat daar precies gebeurd is. Het moet wel erg zijn lijkt me om het hele publiek weg te sturen."

Pootje haken

“Bij het voetbal krijg je ook wel eens de volle laag, maar ik kan me voorstellen dat het in zo’n hal met een paar mensen erger is. Ik zie in het stadion vakken, in een hal of zwembad zie je echt gezichten. Het klinkt gek, maar een klein publiek is veel confronterender dan een vol stadion. Bij een hoekschop ofzo hoor ik wel eens wat, dan ben ik altijd blij dat er een gracht tussen zit. Als er maar een paar man op de tribune zit kun je je echt kapot ergeren aan die mensen.”