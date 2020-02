Nijverdaller Hoogland: ‘Keirin rijden in Tokio heb ik niet in de hand’

“Ik maakte een enorme fout in de halve finale. Ik kwam er langs gereden, maar zette vervolgens niet door. Toen wist ik eigenlijk al dat ik kansloos was voor een plek in de finale. Dit is mijn eerste WK keirin, ik mis eigenlijk gewoon de routine om hier alle ritten te doorstaan en dan ook nog voor de medailles mee te kunnen doen. Waar Harrie Lavreysen al genoeg ervaring heeft om hier wereldkampioen te worden, loop ik gewoon op hem achter.”

Het betekent voor de Nijverdaller dat hij alleen de keirin rijdt op de Olympische Spelen in Tokio als Matthijs Buchli – wereldkampioen keirin 2019 – niet mee wordt genomen naar Japan. Het is een reële optie dat dit wel gebeurt, al zal daar een plek in de wegploeg voor opgeofferd moeten worden vanwege de strenge olympische eisten over aantallen deelnemers per land. “Of ik de keirin rijd in Tokyo heb ik niet in de hand. Als Matthijs wordt meegenomen naar Tokyo dan zal hij meer dan waarschijnlijk de keirin rijden. Gaat hij niet mee, dan zal ik de komende maanden nog veel moeten oefenen en leren om daar goed voor de dag te komen.”