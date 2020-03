Nijverdals podium in Cross Circuit

In de laatste van vijf crossen was Zwienenberg opnieuw te sterk voor de concurrentie. De atleet van AV Atletics was na 37:28 terug en liet daarmee teamgenoot Frank Meijer ruim achter zich (38:54). De derde plek ging naar Ard Vlooswijk (AV’34).

In de eindstand van het circuit was het podium volledig Nijverdals: achter Zwienenberg en Meijer was de derde plek voor Onno Poorterman, die de race op de Bovenberg als vierde finishte. Via haar vierde overwinning wist Saskia Schutte (Cialfo Epe) ook de winst in het eindklassement te verzekeren.

Vijf kilometer

Op de vijf kilometer was Harmen Hoek andermaal een maatje te groot voor de concurrentie. De atleet van het Enschedese AC TION. Hij wist een voorsprong van bijna twee minuten op te bouwen op Niek Boom en Olivier van Noort. Hoek won in 17:10, Boom en Van Noort vochten een spannend duel uit om de tweede plek. Boom pakte die in 19:02, voor Van Noort in 19:05.