Nijverdalse aanwinsten voor VolkerWessels-Merckx

Bosman komt over van Destil-Piels. Eerder contracteerde de ploeg van Allard Engels al Jeff Vermeulen (Exloo), Chiel Schulten (Raalte) en Jelle Bootsveld (Heino). "We zijn de ploeg aan het versterken met zowel ervaren coureurs maar zeker ook met jonge renners" zegt Engels. "Schulten en Bootsveld zijn junioren en we behouden ook een aantal jonge renners van de huidige ploeg. In totaal willen we met een ploeg van zestien man de weg op in 2018, de helft daarvan rijdt ook dit jaar voor onze ploeg. Dat betekent dat er nog drie plekken voor nieuwkomers zijn. We hebben veel aanmeldingen van belangstellende renners, dus dat wordt nog kiezen."