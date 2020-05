Nijverdalse waterpoloër Lars Gottemaker kan niet nog een jaar langer alles opzij zetten voor Tokio

NIJVERDAL - Of de Nederlandse waterpoloërs nou Tokio halen of niet, het zal zonder Lars Gottemaker zijn. De 32-jarige Nijverdalse international van Het Ravijn kan Oranje niet nog een jaar langer combineren met zijn werk als fysiotherapeut.

Lars Gottemaker heeft een punt gezet achter zijn interlandloopbaan. De 32-jarige speler van Het Ravijn was de laatste periode zowel international bij Oranje als fysiotherapeut in Nijverdal. „Ik had de Road to Tokyo graag alsnog afgemaakt, maar in de huidige omstandigheden is het voor mij niet meer te doen om nog een jaar langer alles opzij te zetten voor het waterpolo”, aldus Gottemaker. Hij speelde ongeveer 250 interlands.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus werd het olympischa kwalificatietoernooi afgelast. Dat evenement zou afgelopen maart worden gehouden, maar is tot nader order verplaatst naar 31 mei tot en met 7 juni. Twaalf landen strijden dan in een loodzwaar toernooi voor drie of vier tickets voor de Olympische Spelen. Ook dat evenement is een jaar doorgeschoven.

Gottemaker maakte sinds zijn debuut in 2006 onafgebroken deel uit van de nationale A-selectie. Als linkshander was hij een vaste waarde. Hij deed mee aan EK’s (2012, 2014, 2018 en 2020) en was met het Nederlands team ook van de partij op de olympische kwalificatietoernooien (okt) voor de Spelen van 2008, 2012 en 2016.