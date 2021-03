Nijverdalse waterpoloster Lot Stertefeld (19) speelt en studeert op het aards paradijs Hawaï: ‘Elke dag is een feest!’

Lot Stertefeld woont in een appartementje op de campus van de Universiteit van Hawaï in de wijk Manoa van de stad Honolulu. Aan de ene kant ziet ze de bergen op het vulkanische eiland Oahu en aan de andere kant het sportterrein, met een atletiekstadion, honkbalvelden en een zwembad. „We zwemmen altijd buiten”, zegt de 19-jarige Nijverdalse vanuit Honolulu, de hoofdstad van Hawaï. „De winter loopt hier teneinde en gisteren was het 24 graden. Maar dan is het ’s morgens best fris in het water...”