Nina (18), dochter van springruiter Jeroen Dubbeldam, doet het op haar manier

livestream LIVE | Volg hier de hele middag de 40e FBK Games in Hengelo

6 juni HENGELO - Het FBK Stadion in Hengelo staat deze zondag na een jaar afwezigheid weer in het teken van de FBK Games. Een speciale editie bovendien: het is de veertigste! Wie er niet bij kan zijn in Hengelo kan het grootste atletiekevenement van Nederland thuis volgen via een speciale livestream.