Niveau van Twents korfbal zorgwekkend

Niet alleen is het aantal derby’s in Twente dit seizoen beperkt, ook is er sprake van een terugval in niveau. Door de degradatie van TOP Vroomshoop en HKC (Hengelo) naar de derde klasse, spelen er in totaal dit veldseizoen nog slechts zeven teams in de bovenste helft van de landelijke competitie. Vrijwel alle Twentse clubs zien de nivellering die al enige jaren bezig is, met lede ogen aan. De teams zijn het met elkaar eens dat alleen samenwerking het Twentse korfbal weer terug kan brengen op het niveau waarop jaren geleden hoogtepunten te noteren vielen. Destijds werd er ook door korfbalgrootmachten uit de Randstad met bewondering en respect naar deze regio gekeken.