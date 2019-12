NK baanwielrennen: zilver voor Lamberink en Hoogland

ALKMAAR – Baanwielrenster Kyra Lamberink is op zondag tweede geworden op het Nederlands kampioenschap 500 meter in Alkmaar. De renster uit Bergentheim wist daarmee haar titel niet te prolongeren. Shanne Braspennincx – eerder ook al winnares op de keirin op de kampioenschappen op de baan – bleef haar twee/tienden van een seconde voor in het Alkmaarse Sportpaleis.

Eerder dit toernooi werd Lamberink vierde op het NK keirin en werd ze in de kwartfinales van het sprinttoernooi uitgeschakeld. “Natuurlijk is het jammer dat ik niet opnieuw op de 500 meter weet te winnen, dat is als starter op de teamsprint ook wel een beetje mijn onderdeel, maar Shanne was vandaag simpelweg beter. Je kunt er op dit soort onderdelen nooit van uitgaan dat je opnieuw weet te winnen. De tijd van 35,8 zegt me niet zoveel, de tijdmeting in Alkmaar is meestal niet zo heel betrouwbaar.”

Geen moetje

Nijverdaller Jeffrey Hoogland verliet het Nederlands kampioenschap op de baan ook met één zilveren medaille. De Europees kampioen op de sprint verloor vrijdag uitgerekend op dit onderdeel van Matthijs Buchli, die eerder wereldkampioen Harrie Lavreysen wist te verslaan. Er was overigens nog een derde beslissende sprintmanche nodig om Hoogland naar het zilver te verwijzen. “Je legt dat misschien moeilijk uit aan mensen dat zowel Harrie als ik hier verslagen worden door Matthijs. Maar het NK is voor geen van ons een meetmoment, dat weet iedereen van te voren. In het verleden vond ik dat wel eens lastig om mee te handelen, maar ondertussen heb ik geaccepteerd dat winnen hiér niet perse moet. Het was zeker leuk geweest als het gelukt was om wel een titel te veroveren, maar de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen, dat zijn de toernooien waar het allemaal om draait.”