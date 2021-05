NK masters in FBK Stadion verschoven naar september

Door onder meer het huidige aantal coronabesmettingen, het aantal ziekenhuisopnames en de voortgang van het vaccineren is het erg onzeker of het NK Masters in juni doorgang kan vinden. „In nauw overleg met de Atletiekunie, de gemeente Hengelo en de stichting FBK Games hebben we besloten het NK Masters te verschuiven naar het weekend van 17 tot en met 19 september”, aldus Henk Koopman, voorzitter Lokaal Organisatie Comité NK Masters. „Belangrijk in deze besluitvorming vinden wij het belang van de atleten, de samenleving in het algemeen en met name het gemeenschappelijk doel het coronavirus zo snel mogelijk onder controle te krijgen.”