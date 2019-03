NKC'51 mag eindelijk de gewenste stap omhoog zetten

Vijverberg is nationale titel biljart artistiek kwijt

17 maart DOETINCHEM - Erik Vijverberg is er niet in geslaagd zijn nationale titel biljart artistiek te prolongeren. De Almeloër ging in de halve finales van de zogenaamde masters onderuit tegen de latere winnaar Jop de Jong. Vijverberg won de titel ook in 2010 en 2014.