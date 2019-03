NKC'51 pakt zaaltitel na overtuigende zege

Slechts één gelijkspel hoefden de Nijverdallers af te staan gedurende de competitie en dus is de ploeg de dik verdiende kampioen. Ook Sparta Nijkerk was geen moment in staat het geplande feestje te verstoren en keek in de uitpuilende de feestelijke sporthal Het Ravijn tegen een steeds hogere achterstand aan.

Door het kampioenschap keert NKC’51 na twee seizoenen terug in de overgangsklasse, het tweede niveau van het korfbal. Daar kan later dit seizoen nog een tweede titel bijkomen, want ook in de veldcompetitie, die in april wordt hervat, staat de ploeg van de succesvolle trainer Gert Schorn bovenaan.