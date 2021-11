NKC’51 op zoek naar nieuwe coach

Uitslagen en verslagen handbal: DSVD en Borhave in eigen huis onderuit

HANDBAL DSVD heeft zaterdagavond een gevoelige nederlaag geleden. Thuis ging de ploeg van trainer Jan Majoor met minimaal verschil onderuit tegen BFC. Ook Borhave slaagde er niet in om de punten in eigen huis te houden. Tegen Volendam werd het 19-36. In de eerste divisie ging De Tukkers onderuit bij Velo, terwijl ZVBB’21 een niveau lager de strijd om de koppositie in haar voordeel besliste. Bentelo speelde in diezelfde competitie gelijk tegen Wijhe.

7 november