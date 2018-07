Noëlle Droste pakt brons met Oranje

Kari (16) en Stan (14) uit Oldenzaal: geen dag zonder waterpolo

15 juli OLDENZAAL - Kari Ankoné (16) is best een beetje jaloers op Stan Hageman (14). De twee Oldenzalers zijn getalenteerde waterpoloërs. Allebei zitten in de jeugdselectie van Oranje. Maar alleen Stan gaat naar het WK.