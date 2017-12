Nog een lange weg te gaan voor Ronhaar uit Hellendoorn

HELLENDOORN - Een jonge veldrijder uit Hellendoorn steelt de show in de grote crossen. Zijn naam is Pim Ronhaar (16) en hij draagt de leiderstrui in de wereldbeker.

Wat het schaatsen is voor Nederland, dat is het veldrijden voor België: volkssport nummer één in de winter. Vette pech voor de Belgen dat uitgerekend een Hollander domineert in hun sport. Mathieu van der Poel wint cross na cross. Dubbel pech is dat bij de junioren - de toppers van de toekomst - ook een coureur uit Nederland de Belgen declasseert. Zijn naam is Pim Ronhaar, hij is 16 jaar jong, komt uit Hellendoorn en is de leider van het wereldbekerklassement.

Leiderstrui

Quote Ik word daar niet zo heel anders van hoor, als bij de start alle camera's op mij zijn gericht en de speaker over mij praat. Pim Ronhaar Lange tijd voetbalde hij, was Ronhaar rechtsbuiten in D1 van vv Hellendoorn. Totdat zijn vader Gerben, zelf een voormalig amateurrenner met wedstrijdlicentie, een crossfiets voor hem kocht en Pim ging meedoen aan de GOW-wedstrijdjes in de buurt. In de voetballer school een talentvol crosser. Vier seizoenen later draagt de 16-jarige veldrijder de witte leiderstrui van de World Cup bij de junioren en is hij de renner waar iedereen op let. "Ik word daar niet zo heel anders van hoor, als bij de start alle camera's op mij zijn gericht en de speaker over mij praat. Ik probeer te doen wat ik het liefste doe: winnen!"

Grote crossen winnen

Dat gaat hem dit seizoen goed af. Van de dertien wedstrijden tot nu toe, stond hij achtmaal op het podium. Belangrijker waren z'n overwinningen in de wereldbeker. Ronhaar won in Koksijde en Zeven, in Bogense (Denemarken) kwam hij als derde over de streep. In de Superprestige staat de teller op twee zeges. "Ik had dit niet verwacht", zegt hij thuis aan de eettafel. "Een keertje in de top 5 eindigen, dat was vooraf het doel. Nu heb ik als eerstejaars junior al grote crossen gewonnen."

Vernieuwd contract

Dat blijft, met name in het crossland bij uitstek, niet onopgemerkt. Ronhaar komt uit voor de Belgische formatie Lares-Doltcini, de opleidingsploeg van de Marlux-brigade. Onlangs zette hij zijn handtekening onder een vernieuwd contract, waardoor hij vanaf de beloftencategorie minstens vier jaar bij een van de belangrijkste Belgische ploegen kan rijden. Een duidelijk signaal dat het management van het team veel vertrouwen heeft en in de jonge crosser uit Hellendoorn een toekomstig profrenner ziet. "De nieuwe Mathieu van der Poel? Dat is niet realistisch om te zeggen. Ik behoor nu tot de top van mijn categorie, maar dat geeft geen enkele zekerheid. Er zijn genoeg jongens die op jonge leeftijd erg goed reden, maar die het toch niet gehaald hebben", wijst Ronhaar onder meer naar Thijs Wolsink, de Hengeloër die bij dezelfde opleidingsploeg ooit een 6-jarig contract kreeg maar al jaren niet meer aan veldrijden doet.

Slapen