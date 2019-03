Nog geen paniek bij Eurosped ondanks teleurstellende reeks

Na de reguliere competitie, waarin Eurosped van de achttien wedstrijden er slechts twee verloor, staat het team uit Vroomshoop er beroerd voor in de kampioenspoule. Van kandidaat voor de nationale titelstrijd naar zeer zwakke ploeg in de eerste vier duels. Trainer Jan Berendsen geeft zich nog niet gewonnen, al kijkt hij niet verder dan de eerstvolgende wedstrijd. "Ik kan me niet voorstellen dat iemand in de ploeg zegt 'laat maar gaan'. Degene die dat wel doet, die mag van mij ook gaan."