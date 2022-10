NRC’22 de sterkste in eerste Enschedese korfbalderby

Vanaf de eerste minuut was het een derby met weliswaar veel spanning, maar weinig doelpunten. Vooral DOS-WK was erg slordig met het benutten van kansen. NRC’22 had meer rust in het spel en scoorde wat makkelijker. Na een 3-6 ruststand liep NRC in het tweede bedrijf uit naar 3-8. „Bij die stand hadden we moeten doordrukken”, sprak NRC’22-coach Jan-Willem Beekhuizen.